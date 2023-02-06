Avcı’ya rağmen gitti!

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine ihtiyacı olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen futbolcu ikna olmadı.Sezon başında sözleşmesi 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken gol atamadı.