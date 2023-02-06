Avcı’ya rağmen gitti!

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Antalyaspor maçında kaçırdığıgoller nedeniyle tepki çeken DjaninySemedo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiAl Sharjah'tan teklif aldığını ve ayrılmakistediğini bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine ihtiyacı olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen futbolcu ikna olmadı. Bunun üzerine yapılangörüşmelerin ardından talebikabul edilen 31 yaşındaki golcü, sezonsonuna kadar Al Sharjah'a kiralanacak. Sezon başında sözleşmesi 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken gol atamadı.