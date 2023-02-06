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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Avcı’ya rağmen gitti!

Avcı’ya rağmen gitti!
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Antalyaspor maçında kaçırdığı goller nedeniyle tepki çeken Djaniny Semedo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'tan teklif aldığını ve ayrılmak istediğini bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine ihtiyacı olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen futbolcu ikna olmadı. Bunun üzerine yapılan görüşmelerin ardından talebi kabul edilen 31 yaşındaki golcü, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralanacak. Sezon başında sözleşmesi 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken gol atamadı.

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Avcı’ya rağmen gitti!
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