Avrupa’da şok konferans’a devam!

KIRMIZI YAĞMURU!

Maça iyi başlayan Trabzonspor'da Malinovskyi, 13. dakikada rakibine yaptığı faülün ardından kırmızı kart gördü. Erken kart tüm planları bozdu. 57'de ise Cabral çift sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Temsilcimiz, ilk karşılaşmada da Nwaiwu'nun kızarmasıyla 10 kişi oynamıştı.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Kariyerinde bugüne kadar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kulvarlarında mücadele eden, 2019-20 sezonunda Liverpool'la Devler Ligi'ni kazanan Salah, ilk kez Konferans Ligi'nde oynayacak.

4.93 MİLYON EURO GELİR

Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına, 4.93 milyon Euro gelir elde etti.



MAÇ BAŞINA 1.95

11 Mart 2025'te Trabzonspor'da göreve başlayan Fatih Tekke, 61 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet alan 12 yenilgi ve 14 beraberlik gören Fatih Tekke, 1.95'lik puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını zafere ulaştıran Tekke, bu sezon Süper Lig'deki iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



KURALAR BUGÜN ÇEKİLECEK

KONFERANS Ligi'nde toplam 36 takım mücadele edecek. Kura çekimi bugün Monaco'da TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Önce Avrupa Ligi ardından Konferans Ligi için çekim yapılacak. UEFA, kesin torbaları ve kura prosedürünü bu sabah açıklayacak. Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki 36 takımın 24'ü Konferans Ligi play-off turunu geçenlerden, diğer 12'si ise Avrupa Ligi play-off turunda elenen takımlardan oluşuyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak bu organizasyonda 6 torba bulunuyor. Her takım birbirinden farklı 6 rakiple karşılaşacak; bu maçların 3'ünü evinde, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak. Konferans Ligi'nde 4. torbada yer alacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleribelli oldu. 1. Torba: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag. 2. Torba: Midtjylland, Kızılyıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton. 3. Torba: Lugano, Getafe, KuPS, Twente, Borac Banja Luka, Sint- Truiden. 4. Torba: Lincoln Red, Brann, Hearts, Kairat, Trabzonspor, Craiova. 5. Torba: Riga, H.Split, Jablonec, AGF, Nordsjaelland, Inter Club d'Escaldes. 6. Torba: Thun, C.Sofya, Kauno Zalgiris, Mjallby, Iberia, Egnatia.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör