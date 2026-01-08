Avusturya fatihi!

Trabzonspor, genç oyuncu yatırımında Christ Oulai'nin ardından bir yeteneği daha kadrosuna kattı: Chibuike Nwaiwu… SABAH Spor, Wolfsberger'den alınan 22 yaşındaki yıldızı analiz etti. Bu sezon ligde 12 maçta forma giyen Nijeryalı oyuncu, Comparisonator verilerine göre; başarılı müdahale (ortalama 0.55), pas arası (5.36) ve en az top kaybı (9.55) karnelerinde ligindeki savunmacılar içinde 1 numara oldu. 22 yaşındaki Nijeryalı, ana mevkisi stoper olmasına rağmen pas kalitesi sayesinde ön liberoda 29 ve merkez orta sahada 18 kez oynamasıyla teknik ekip için biçilmiş bir kaftan olarak öne çıkıyor. CİES raporunda ise Avrupa'nın 5 büyük ligi hariç 23 yaş altı futbolcular arasında dünyanın en iyi stoperi olarak gösterildi. Sıralamada Nwaiwu, 100 üzerinden 90,8 puanla küresel listenin zirvesinde yer almayı başardı.

İŞTE MALİYETİ

Trabzonspor, 4.5 yıllık sözleşme yaptığı Nwaiwu için kulübüne 7 taksitte 5.5 milyon Euro ödeyecek. Sezon sonuna kadar 350 bin Euro alacak olan genç oyuncu, diğer sezonlarda 700 bin Euro kazanacak.



'ONUACHU ETKİLİ OLDU'

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Trabzon'da 4.5 yıllık resmi imzayı atan 22 yaşındaki Nwaiwu yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var. Benim de oynamak istediğim bir takımdı ve teklif gelince hemen kabul ettim. Gelmeden önce Onuachu ile konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. Bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 resmi maça çıkan Chibuike Nwaiwu, 1 gollük skor katkısı sağladı.