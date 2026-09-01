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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Ayağa kalkacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek gelecek maçlarda gerekeni yapıp reaksiyon vereceklerini söyledi

YUNUS EMRE SEL
Ayağa kalkacağız
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok kötü bir gece geçirdiklerini söyledi. İstediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Trabzonspor adına çok üzücü bir gece. Rakibi tebrik ediyorum, hak ettiler. Üzücü bir gece. Zor 3 günün ardından böyle bir maç beklemiyordum açıkçası. Kötü bir mağlubiyet oldu. Ancak futbolda bunlar var. Başaramadık. Oyunun hiçbir anında kontrolü elimizde tutamadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi başaramadık. Sorumlusu tabii ki benim. Ayağa nasıl kalkabiliriz düşünmemiz lazım. Takım ayağa kalkacak, bu kesin. Şu andan itibaren konuşmanın bir manası yok, reaksiyon vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #FATİH TEKKE

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