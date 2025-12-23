Başkent’te yıkım!

Zirve yarışında önemli kayıp yaşayan Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısını mutsuz kapattı



YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

ŞAMPİYONLUK mücadelesi verdiği Süper Lig'de 11 maçtır (7 galibiyet-4 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Başkent deplasmanında bu seriyi sürdürmek istiyordu. Ancak alınan mağlubiyetle birlikte bordo-mavililerin uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.





BATAGOV: GOLLER YERSENİZ SIKINTI OLUR!

Trabzonspor savunmasının önemli ismi Arseniy Batagov, yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyledi. Ukraynalı stoper, "Duran toptan 2 gol yedik. Böyle goller yemememiz gerekiyor. Bu, sizi her zaman sıkıntıya sokar. Son maçlarda puanlar kaybettik ama genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik. 3. sıradayız, iyi durumdayız, bundan mutluyuz. Ligin ikinci yarısı bizim için daha iyi olacak" diye konuştu:

SAVİC YİNE SAKATLANDI

Trabzonspor'da kasım ayının başında Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor, Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarını kaçıran Stefan Savic'te yeni bir şok yaşandı. Yaklaşık 50 gün sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli stoper, Ankara'da yeniden sakatlandı. 38. dakikada kendisini yere bırakan Karadağlı oyuncu, tedavisinin ardından sahaya dönse de devam edemedi ve 40. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı. Savic'in net durumu bugün belli olacak.

3. DİYADİN DÖNEMİ GÖRKEMLİ BAŞLADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçında 3 puanı bol golle aldı. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yı mağlup eden tecrübeli çalıştırıcı, dün Trabzonspor gibi güçlü bir rakipten de istediğini alarak sezonun ikinci yarısı için camiasına umut verdi.