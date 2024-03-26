Batista Mendy gibisi yok!

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonu öncesinde ve devre arasında renklerine bağladığı 17 transferden en fazla süreyi bulan oyuncusu Batista Mendy oldu.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendi mevkisi olan orta sahanın dışında takımdaki eksikler nedeniyle zaman zaman stoperde oynattığı ve bu bölgede de görevini başarıyla yapan Mendy, 1 de gol kaydetti.Bordo-mavili takımda hiç süre alamayan oyuncular ise uzun süren sakatlığı nedeniyle Orsic, Bakic ile genç kaleci Onuralp Çevikkan oldu. Yeni transferlerden en az süre oynayanlar, 102 dakika ile Göktan Gürpüz, 162 dakika ile devre arasında Karagümrük'e kiralanan iki futbolcuileoldu.Uzun süre sakatlıkla boğuşan Fildişi Sahilli sağ kanat, 13 maçta sadece 565 dakika forma giydi.TRABZONSPOR-F.BAHÇE maçının ardından çıkan olaylarda 5 bordo-mavili taraftar, sahaya girdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan,demişti. Duruma tepkiler devam ederken Trabzon Barosu'ndan sonrade sosyal medyadan,paylaşımı yaptı. Ertürk, Trabzonspor Kulübü'nün olayları asla tasvip etmediğini ancak daha önce emsali olmayan bir şekilde taraftarlarının tutuklanmasının yanlış olduğunu belirterek, bu durumun son bulmasını istediklerini vurguladı.