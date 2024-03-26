Batista Mendy gibisi yok!

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonu öncesinde ve devre arasında renklerine bağladığı 17 transferden en fazla süreyi bulan oyuncusu Batista Mendy oldu. Fransa'nın Angers kulübünden 4.4 milyon Euro'ya alınan 24 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar 24'ü Trendyol Süper Lig (2142 dakika), 4'ü Türkiye Kupası'nda (390 dakika) olmak üzere 2532 dakika süre aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendi mevkisi olan orta sahanın dışında takımdaki eksikler nedeniyle zaman zaman stoperde oynattığı ve bu bölgede de görevini başarıyla yapan Mendy, 1 de gol kaydetti.
NİCOLAS PEPE SADECE 565 DAKİKA SAHADA KALDI
Bordo-mavili takımda hiç süre alamayan oyuncular ise uzun süren sakatlığı nedeniyle Orsic, Bakic ile genç kaleci Onuralp Çevikkan oldu. Yeni transferlerden en az süre oynayanlar, 102 dakika ile Göktan Gürpüz, 162 dakika ile devre arasında Karagümrük'e kiralanan iki futbolcu Teklic
ile Kourbelis
oldu. En büyük hayal kırıklığı ise büyük umutlarla transfer edilen Nicolas Pepe'de yaşandı.
Uzun süre sakatlıkla boğuşan Fildişi Sahilli sağ kanat, 13 maçta sadece 565 dakika forma giydi.
ÖZGÜR TRİBÜN HAREKATI!
TRABZONSPOR-F.BAHÇE maçının ardından çıkan olaylarda 5 bordo-mavili taraftar, sahaya girdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, "Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde sahaya giren biri, darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Bunun neresinde adalet var"
demişti. Duruma tepkiler devam ederken Trabzon Barosu'ndan sonra Trabzonspor Genel Sekreteri Avukat Kemal Ertürk
de sosyal medyadan, "Adalet istiyoruz" ve "Özgür Trabzonspor tribünü"
paylaşımı yaptı. Ertürk, Trabzonspor Kulübü'nün olayları asla tasvip etmediğini ancak daha önce emsali olmayan bir şekilde taraftarlarının tutuklanmasının yanlış olduğunu belirterek, bu durumun son bulmasını istediklerini vurguladı.