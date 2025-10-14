Benjamin gümbür gümbür geliyor

herkesin performansını merakla beklediği isim Benjamin Bouchouari… Bordo-mavililerin 4 milyon Euro bonservisle Saint-Etienne'den 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Faslı orta saha, omurundaki stres kırığı nedeniyle geldiğinden bu yana süre alamadı. Takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki futbolcu, önceki gün gözlerin pasını sildi. U19 takımı oyuncularının da dahil olduğu idmanda karışık şekilde maç yap-ı lırken, Bouchouari'nin de süre aldığı öğrenildi.rakip eksiltme konusunda başarılı olduğu ve kolay top kaybetmediği bildirildi.Teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde genç oyuncunun, Rizespor maçında Oulai ile birlikte orta sahada ter dökmesi bekleniyor.