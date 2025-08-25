Bir yumrukta deviriyor!

ŞAMPİYONLUK ALAMETİ!

Sezona başarılı bir giriş yapan bordo-mavili ekip, ilk üç maçında fire vermeden yoluna devam etti. Fırtına bundan önce şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda aynı başarıyı tekrarlamıştı. (Yeni Malatya: 1-5, Sivas: 2-1, Giresun: 0-1).





SAVİC SİFTAH YAPTI

GEÇEN sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 14 maçta görev yapabilen Stefan Savic, 2025-26'ya muhteşem bir başlangıç yaptı. Üç maçta da 90'ar dakika sahada kalan Karadağlı savunmacı, ayrıca bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti. Savic, Nisan 2021'den bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN UĞURCAN

BORDO-MAVİLİ takımın kaptanı Uğurcan Çakır, maça ikinci yarıda damgasını vurdu. Tecrübeli eldiven, yaptığı iki kritik kurtarışla Antalyaspor'a gol izni vermedi ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Öte yandan Trabzonspor'un geride kalan üç maçında savunma kurgusu istikrarlı bir grafik çizdi. Mustafa Eskihellaç, Arseniy Bagatov, Stevan Savic ve Wagner Pina'dan oluşan defans, hiç gol yemezken hücuma katkı açısından da başarılı bir performans sergiledi.





ORTA SAHA İÇİN SÜREKLİ OYUNCU İZLİYORUM

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarıda 2. golü de bulup maçı erken bitirmeleri gerektiğini ama başaramadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Yine farklı iki yarı oynadık. Enteresan şekilde iptal edilen gol var, VAR'ın devreye girmediği… Ofsayt değil, yoruma bağlı. Son 3 maçtır bir şeyler hissediyorum, bir koku alıyorum. Bu beni rahatsız ediyor ama hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, ilgilenmiyorum da. Bazı futbolcularımız, oyunu iki yönlü oynamadı, fiziksel açıdan problem yaşıyor. Karşılaşmanın son bölümündeki gibi telaşlar yaparsak, işimiz kolay değil" diye konuştu.

Christ Inao Oulai'nin Fransa'da aldığı 4 maçlık ceza için gerekli şikâyetleri yaptıklarını da ifade eden Tekke, transfer konusunda da şu sözleri sarf etti: "Orta sahaya çok iyi bir oyuncu arıyoruz. Yine akşam oyuncu izliyordum. Maça odaklanmam gerekirken oyuncu izledim."