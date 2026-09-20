Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonunda hakem Batuhan Kolak'a yüklenirken yeni hocası Thomas Reis'e teşekkür etti. Alman teknik adamı dik duruşundan ötürü kutlayan Doğan, şöyle devam etti: "Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi. Hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. Çok güzel başlangıç yaptı. Pozitif enerjisini herkese yansıtıyor. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Oyuncu, 2 metre önünde ayağını kırmaya vuruyor. Neden kırmızı kart vermiyorsun? VAR olmasa kırmızı vermeyecek. Yazıktır, günahtır. Bu arkadaşları uyarıyorum, bu kafayla bir yere gidemezler. Bugün bana, yarın Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Anadolu takımlarına. Federasyon başkanı, lütfen hakemleri karşısına alsın. Trabzonspor maçlarında hakemlerin gözlerine bir şey oluyor." Salah'a da parantez açan Doğan, "Çok mütevazı birisi. Tek derdi şu an şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda. Salah, transfer değil, şehrin vizyonuna bir katkı" dedi.



'HOCAMIZLA ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ'

Trabzonspor'un savunmadaki yıldızı Nwaiwu, başarılı bir performans sergiledi. Maçın ardından da şöyle konuştu: "Hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler. Biz işimize odaklanmak durumundaydık. Çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin, bu ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimizi, birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum."



DEV FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribün bölümünde büyük Filistin bayrağı açtı. "Gazze'ye selam, boykota devam,", "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' yazılı pankartlar açıldı.



STAT DOLDU TAŞTI

Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Papara Park'ta oynanan müsabakada boş koltuk kalmadı. 90 dakika boyunca hiç susmadan destek veren ev sahibi bordo-mavili taraftarlar, takımlarının itici gücü oldu. Galatasaraylı futbolseverler de takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı.



BALONLAR ELA İÇİN UÇURULDU

DERBİ öncesinde Papara Park'ta duygusal anlar yaşandı. Bin Olsun Derneği'nin katkılarıyla lösemiyi yenen Trabzonsporlu minik taraftar Ela için binlerce bordomavi balon gökyüzüne bırakıldı. Ela'nın en büyük hayallerinden biri olan balon uçurma isteğini gerçekleştirmek için özel bir organizasyon hazırlayan Trabzonspor Kulübü, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. 6 yaşındaki minik taraftarın hayali gerçekleşirken saha içerisinde Ela'ya, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör