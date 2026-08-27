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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Budapeşte’de Salah izdihamı!

Budapeşte’de Salah izdihamı!
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Trabzonspor dün sabah yaptığı idmanın ardından öğle saatlerinde maçın oynanacağı Budapeşte'ye uçtu. Bordo-mavili takımı gurbetçilerin yanı sıra çok sayıda Macar futbolsever de karşıladı. Salah pankartlarıyla Mısırlı yıldızı bekleyentaraftarlar, oyuncunun alanda görülmesiylekendinden geçti. Fotoğraf çekme ve imza alma yarışı başladı. Trabzonspor'un yıldızı, yaşanan izdihama karşılık vermeye çalışırken takım otobüsüne yetişmesi bir hayli zaman aldı. Öte yandan UEFA, Ferencvaros ile oynanan ilk müsabakada kırmızı kart gören Chibuike Nwaiwu'ya iki maç ceza verdi. Nwaiwu bugün ve tur geçilirse bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FERENCVAROS #CHİBUİKE NWAİWU #TRABZONSPOR #UEFA

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Budapeşte’de Salah izdihamı!
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