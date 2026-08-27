Budapeşte’de Salah izdihamı!

Trabzonspor
dün sabah yaptığı idmanın ardından öğle saatlerinde maçın oynanacağı Budapeşte'ye uçtu. Bordo-mavili takımı gurbetçilerin yanı sıra çok sayıda Macar futbolsever de karşıladı. Salah pankartlarıyla Mısırlı yıldızı bekleyentaraftarlar, oyuncunun alanda görülmesiylekendinden geçti.
Fotoğraf çekme ve imza alma yarışı başladı. Trabzonspor
'un yıldızı, yaşanan izdihama karşılık vermeye çalışırken takım otobüsüne yetişmesi bir hayli zaman aldı. Öte yandan UEFA
, Ferencvaros
ile oynanan ilk müsabakada kırmızı kart gören Chibuike Nwaiwu
'ya iki maç ceza verdi. Nwaiwu bugün ve tur geçilirse bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek
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Mete Efendioğlu - Editör