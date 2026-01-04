Chibuike Nwaiwu hazır Trabzon’dan haber bekliyor

transferinde Trabzonspor'un önceliği olan Chibuike Nwaiwu, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor. Bir süre önce yapılan görüşmelerde bordo- mavili ekibe gelmeye sıcak bakan Nijeryalı stoper, Wolfsberger Kulübü'nün bonservis rakamında esnemeye gitmesini memnuniyet verici buldu. Görüşmelerde kapıyı 12 milyon Euro'dan açan Avusturya ekibi, şu an 10 milyon Euro seviyelerine kadar geriledi.Kulüpler arasındaki makasın iyice daralması sonucunda 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili önümüzdeki hafta hareketlilik yaşanması bekleniyor.