Draguş sürprizi

YENİ sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için dün Avusturya'ya giden Trabzonspor'da orta sahada yaşanacak büyük değişimin sinyali de verildi. Lundstramve Mendy kafilede yer almadı. Augusto'nun ayrılığı sonrası forvet arayışları sürerken Draguş'un kamp kadrosuna dahil edilmesidikkat çekti. Rumen futbolcunun kamp sürecinde ortaya koyacağı performansın ardından takımda kalıp kalmayacağına ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

BİZE HER YER TRABZON

Trabzonspor kafilesini Salzburg havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Tekke, "Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük" dedi. 26 Temmuz'da E.Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta Udinese ile maç oynanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör