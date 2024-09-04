Efsane yuvaya döndü

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından hızla harekete geçen Trabzonspor yönetiminin Şenol Güneş isminde karar kılmasının ardından başkan Ertuğrul Doğan, 72 yaşındaki hocayı önceki gün İstanbul'a davet etti. Öğle saatlerinde Trabzon'dan uçağa binen başarılı çalıştırıcı, Doğan ile Zincirlikuyu'daki ofisine bir araya geldi. İki gün üst üste gerçekleştirilen zirvelerin ardından 2 yıllık anlaşma sağlandı ve Karadeniz devindeki 5. Güneş dönemi başladı.
Tecrübeli hoca, 2012-13 sezonunda ayrıldığı bordo-mavili takıma 11 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.
TRANSFERLER KONUŞULDU
Görüşmede Güneş ile yönetim arasında transferlerin de masaya yatırıldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın orta sahaya ve kanat rotasyonuna da takviye talebinde bulunacağı öğrenildi.
Bugün 18.30 civarında İstanbul'dan Trabzon'a giderek direkt tesislere geçecek olan tecrübeli çalıştırıcının yeni ekibinde Hüseyin Çimşir ile Tolga Zengin'in de yer alması bekleniyor. Yarın başlayacak olan çalışmalarda takımın başında olması beklenen Güneş, ilk resmi sınavını eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek.
KUPA KOLEKSİYONERİ
Daha önce 13 Eylül 1988-17 Ağustos 1989, 23 Eylül 1993-3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005-26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009-9 Ocak 2013 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş, birer kez TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası'nı müzesine götürdü. Tecrübeli hoca ayrıca Trabzonspor ile 2 defa da Türkiye Kupası'nı kaldırdı.
DOĞAN: BU KENETLENME BAŞARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan da akşam saatlerinde yayınladığı bir açıklamayla anlaşmayı duyurdu. Başkan Doğan, "Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen 'bizden biri' olan Şenol Güneş hocamıza 'yuvana yeniden hoş geldin' diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum" mesajını verdi.