Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Fabinho'ya milli şok
Giriş Tarihi: 11.09.2026

Fabinho'ya milli şok

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
BREZİLYA Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından büyük revizyona gitti. İtalyan çalıştırıcı, aralarında Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'nun da bulunduğu birçok tecrübeli ismi gelecek planlarından çıkardı. Sambacılar'ın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda, Fabinho'nun yanı sıra kaleci Alisson ve Casemiro'ya yer verilmedi. 32 yaşındaki Fabinho, 36 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyerken 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta süre almıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabinho'ya milli şok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA