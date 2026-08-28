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Giriş Tarihi: 28.08.2026

Fatih Tekke bıraktı

4-0’lık yenilgi sonrası Fatih Tekke, “Sorumluluk benim istifa ediyorum” dedi. Bordo-mavili camia şok oldu

Fatih Tekke bıraktı
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Bordo-mavili takımın başına 11 Mart 2025'te gelen ve 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Fatih Tekke, 4-0 biten ve Avrupa Ligi'ne veda edilen Ferencvaros maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından çıktığı A Spor ekranlarında "Sorumluben ve ekibim. Ülkemize üzücü birgece yaşattık. Bizim için olumlu geçecekbir maçtı. 18 aydır gece gündüzcamiamıza biraz daha fazla iyiyi nasılyaparız diye çalışıyoruz. Bu cezayıkendime vermek biraz hakkım olsun.İstifa ediyorum" dedi. Tekke sözlerini şöyle sürdürdü: " Çok onur duyduğum görevden istifa ediyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. 4-0'lık mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıkları kabul edilebilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FATİH TEKKE #FERENCVAROS #TRABZONSPOR

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Fatih Tekke bıraktı
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