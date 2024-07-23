Fırtına A Spor’da!

Transferin en hızlı takımlarından olan Trabzonspor, ilk sınavını perşembe günü verecek. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Mücadelenin hakemi ise Alman Bastian Dankert oldu. Fırtına'nın kalesini Ruzomberok maçında Uğurcan Çakır koruyacak. Sağ bekte yeni transfer Malheiro yetişirse oynayacak. Olmazsa Ozan Tufan görev yapacak. Stoperlerin Denswil ve Mendy olması, sol bekte ise Barisic veya Eren Elmalı'nın forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Lundstram ve Bardhi'nin yer alması düşünülürken, hücum hattında Visca, Draguş ve Trezeguet'nin sahaya çıkması öngörülüyor. Rövanş 1 Ağustos'ta oynanacak.