Fırtına A Spor’da esecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Yenilenmiş kadrosuyla sezonun ilk resmi sınavını verecek olan bordo-mavili ekibin müsabakası A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.
Mücadele öncesi ve sonrasında özel yayınlar ve röportajlar da A Spor ekranlarında olacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.