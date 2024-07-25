Fırtına A Spor’da esecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.Mücadele öncesi ve sonrasında özel yayınlar ve röportajlar da A Spor ekranlarında olacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.