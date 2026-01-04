Fırtına Antep’e gidiyor

Bordo-mavililer, Süper Kupa yarı final maçında yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak. Trabzonspor kafilesi, bu karşılaşma için bugün saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek. Teknik direktör Fatih Tekke, çok sayıda sakat ve milli takımlarda olan futbolcuları nedeniyle bu mücadelede oynayabilecek tüm futbolcuları kadroya dahil edecek. Ayrıca altyapıdan da yine çok sayıda isim kadroda yer alacak. Bordomavili taraftarların hem Trabzon'dan gidişte hem de Gaziantep'te takımı uğurlaması ve karşılaması da bekleniyor.