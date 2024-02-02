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Giriş Tarihi: 2.2.2024

Fırtına, Atal’a kucak açtı

YUNUS EMRE SEL
Fırtına, Atal’a kucak açtı

Trabzonspor, Filistin’e destek mesajı attığı için lig yönetiminden 7 maç ceza alıp kadro dışı bırakılan Youcef Atal’ın transferi için harekete geçti

Trabzonspor'da sağ bek arayışları kapsamında yeni bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer, Fransa'nın Nice takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal için kulübüne resmi teklifte bulundu.

FRANSA'DA SKANDAL KARAR
Sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren 27 yaşındaki futbolcu için Ligue 1 yönetimi, skandal bir karara imza atarak, 7 maç men cezası vermiş ve kulübü de baskılarla birlikte oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Bu nedenle 7 Ekim tarihinden itibaren hiçbir maça çıkamayan Youcef Atal için girişimlerde bulunan Trabzonspor yetkilileri, hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etmek istiyor. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun Nice kulübünden uygun bir bedelle çıkarılması hedefleniyor.
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Fırtına, Atal’a kucak açtı
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