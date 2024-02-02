Fırtına, Atal’a kucak açtı

Trabzonspor'da sağ bek arayışları kapsamında yeni bir isim daha gündeme geldi.Sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren 27 yaşındaki futbolcu için Ligue 1 yönetimi, skandal bir karara imza atarak, 7 maç men cezası vermiş ve kulübü de baskılarla birlikte oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Bu nedenleYoucef Atal için girişimlerde bulunan Trabzonspor yetkilileri, hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etmek istiyor. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun Nice kulübünden uygun bir bedelle çıkarılması hedefleniyor.