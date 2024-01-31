Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Fırtına evinde yok!
Giriş Tarihi: 31.1.2024

Fırtına evinde yok!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına evinde yok!

Bordo-mavili ekip, ligde 3. olmasına rağmen iç saha sonuçları baz alınarak yapılan puan tablosunda kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi

Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşüşünü sürdüren Trabzonspor, bu sezon özellikle iç saha maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, Nenad Bjelica yönetiminde evinde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplarken, Abdullah Avcı yönetiminde ise 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yine aynı puana ulaştı. 11 puanı ise çimlere gömdü. Trabzonspor, ligde üçüncü olmasına rağmen iç saha müsabakaları baz alınarak yapılan puanlamada 9. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra evinde ilk 9 maçta yediği 8 golü son iki iç saha maçında kalesinde gördü. Fırtına ayrıca, 130 hafta sonra üst üste üç karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı.

ONUACHU'DAN SONRA PEPE ŞOKU
TRABZONSPOR'UN Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncularından sadece Trezeguet'nin geri dönüşü kesinleşirken, Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe'nin gelişi de en az bir hafta daha uzadı. Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya 2 Şubat'ta, Pepe'nin ter döktüğü Fildişi Sahili ise 4 Şubat'ta çeyrek final maçlarına çıkacak. Bu nedenle iki oyuncunun da 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında takımlarındaki yerlerini alması beklenmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
30 milyonluk mirasa ortak oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
İngiltere'den Filistin açıklaması: Tanımayı değerlendireceğiz
Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik
Sinem Kobal tatilde
‘3 kat varis çorabı giyip sahneye çıkıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına evinde yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA