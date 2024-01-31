Fırtına evinde yok!

Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşüşünü sürdüren Trabzonspor, bu sezon özellikle iç saha maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor.11 puanı ise çimlere gömdü. Trabzonspor, ligde üçüncü olmasına rağmen iç saha müsabakaları baz alınarak yapılan puanlamada 9. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra evinde ilk 9 maçta yediği 8 golü son iki iç saha maçında kalesinde gördü.TRABZONSPOR'UN Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncularından sadece Trezeguet'nin geri dönüşü kesinleşirken, Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe'nin gelişi de en az bir hafta daha uzadı. Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya 2 Şubat'ta, Pepe'nin ter döktüğü Fildişi Sahili ise 4 Şubat'ta çeyrek final maçlarına çıkacak. Bu nedenle iki oyuncunun da 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında takımlarındaki yerlerini alması beklenmiyor.