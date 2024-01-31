Fırtına evinde yok!

Bordo-mavili ekip, ligde 3. olmasına rağmen iç saha sonuçları baz alınarak yapılan puan tablosunda kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi
Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşüşünü sürdüren Trabzonspor, bu sezon özellikle iç saha maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, NenadBjelica yönetiminde evindeoynadığı 4 karşılaşmada 3galibiyet ve 1 beraberlikle 10puan toplarken, Abdullah Avcıyönetiminde ise 7 maçta 3 galibiyet,1 beraberlik ve 3 mağlubiyetleyine aynı puana ulaştı. 11 puanı ise çimlere gömdü. Trabzonspor, ligde üçüncü olmasına rağmen iç saha müsabakaları baz alınarak yapılan puanlamada 9. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra evinde ilk 9 maçta yediği 8 golü son iki iç saha maçında kalesinde gördü. Fırtınaayrıca, 130 hafta sonraüst üste üç karşılaşmadanboynubükük ayrıldı.
ONUACHU'DAN SONRA PEPE ŞOKU
TRABZONSPOR'UN Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncularından sadece Trezeguet'nin geri dönüşü kesinleşirken, Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe'nin gelişi de en az bir hafta daha uzadı. Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya 2 Şubat'ta, Pepe'nin ter döktüğü Fildişi Sahili ise 4 Şubat'ta çeyrek final maçlarına çıkacak. Bu nedenle iki oyuncunun da 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında takımlarındaki yerlerini alması beklenmiyor.