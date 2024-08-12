Fırtına sessiz başladı

Israrla sorumluluk almamaya devam ediyor. Dün yine kanat oyuncularına konfor alanı yaratamadı. Ayrıca kenardan gelişen ataklarda da kendisini boşa çıkaramadı.Hızıyla oyuna ritim kazandırması gereken Cihan, tempo yükseltemedi. Adam eksiltme becerisini de dün kullanamadı. Bardhi ile iyi bir uyum yakalayamadı.Oyunda kaldığı süre boyunca takımın en iyisiydi.Hem savunmada hem de hücumda etkisiz kaldı. Denswil'in iyi performansı olmasa, Barisic yüzünden Trabzonspor dün 1 puanı da alamayabilirdi.Boyunun avantajını iyi kullandı. O sahadayken Trabzonspor orta sahası direnç gösteriyor, kırılma yaşamıyor.Savunmadaki zafiyeti dikkat çekti. Hücuma çıkışlarda risk almadı, topu en yakınındaki arkadaşına oynadı.Kondisyon eksikliği ve fiziki düşüşünün devam ettiği çok bariz.Rapid Wien maçının aksine bu kez güven verdi. Oyunu yönlendirmeye çalıştı, pas opsiyonu aradı.Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, ligin ilk maçlarının zor olduğunu söylerken, "Bireysel hatalardan pozisyon verdik. Futbol, konsantrasyon kaybı kaldırmıyor. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. 1 puana üzgünüz, kafamızı kaldırıp Avrupa'daki rövanş maçına bakmalıyız" dedi.Trabzonspor, iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle erken çıkarmak zorunda kaldı. Savic, ilk yarının bitiminde yerini Mendy'ye bırakırken 59'da sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu yerine de Lundstram dahil oldu. Karadağlı stoperin adalesinde çekme olduğu, Okay'ın ise durumunun bugün netleşeceği öğrenildi.