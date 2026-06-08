Fırtına yarım kalan hikâyeyi bitirecek!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bundan sonraki hamlesini Artem Dovbyk için yapacak. Bordo-mavili kulüp, golcü oyuncuyu geçmiş dönemlerde de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcamış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti. O dönem yönetimde asbaşkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan, şimdi kulübün bir numaralı ismi olarak, bu yarım kalan hikâyeyi tamamlamayı çok istiyor. Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan Dovbyk bu nedenle 22 maç kaçırsa da sezonun bitimine iki hafta kala süre almayı başardı. Roma'nın, Girona'dan 41 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemediği öğrenildi.





ONUACHU SATILIK DEĞİL!

TRABZONSPOR, Nijeryalı gol kralı Paul Onuachu için Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon Euro'luk resmi transfer teklifini tereddüt etmeden reddetti. Başkan Ertuğrul Doğan, 32 yaşındaki Nijeryalı santrforu satmayacaklarını yeniledi. Ayrıca söz konusu rakamın, oyuncularının gerçek değerini yansıtmadığını dile getirdi. Yönetimin, ancak astronomik bir teklif gelmesi halinde durum değerlendirmesi yapabileceği belirtildi.