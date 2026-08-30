Fırtına yeni sayfa açacak

UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet ve ardından teknik direktör Fatih Tekke'nin istifadan dönüş süreciyle sarsılan Trabzonspor'da sular duruldu. Takımın başında devam etmeye karar veren ve "Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde yarın oynayacağı Amed maçına odaklanmış durumda. Rakip analizi üzerinde çalışan 48 yaşındaki çalıştırıcının, bu karşılaşmadan 3 puanı alarak yeni bir sayfa açmayı ve zirve yarışında kenetlenmeyi hedeflediği öğrenildi.

FABİNHO FORMA İÇİN HAZIR

Yeni transfer Brezilyalı ön libero Fabinho'nun da lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla forma giyebilecek duruma gelmesi takıma güç kattı. Başakşehir galibiyetinin ardından ligdeki ikinci zaferini Amed karşısında elde etmek isteyen bordo- mavili futbolcular, sahada güçlü bir reaksiyon vermeye odaklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör