Fırtına’da Umutlu bekleyiş!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği'ne kaybettikleri maç sonrası yaptığı basın toplantısında, Afrika Uluslar Kupası'na giden Onuachu'nun yokluğunun kendilerini etkilediğini belirterek "Oyun planımız değişiyor" demişti. Bu nedenle forvet hattında rekabet edecek ve takıma katkı sağlayacak forvet arayışlarına başlayan Karadeniz ekibi, Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Umut Nayir'i gündemine aldı. Yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek 32 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 18 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyun stili olarak Onuachu'ya çok benzeyen Umut'un da Trabzonspor'da oynama fikrine oldukça sıcak baktığı kaydedildi. Bordo-mavili yönetimin, kulüpler arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle önce Konyaspor cephesini bu transferde ikna etme düşüncesinde olduğu ve bu yönde adımlar atıldığı ifade edildi. Bu arada Konyaspor'un da Trabzonspor'dan Cihan Çanak ve Arif Boşluk başta olmak üzere birçok oyuncuyla ilgilendiği, bu nedenle önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması planlanan görüşmelerde takas formülünün de devreye girebileceği öğrenildi.

KONYA'NIN YÜZDE 40'I

UMUT, kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giydi. Bu sezon 8 gole imza atarak Konyaspor'un yüzde 40'lık skor yükünü sırtladı. Kendine iyi bakan milli futbolcu, kariyerinde en fazla 26 gün sahalardan uzak kaldı, 7 maç kaçırdı. A Milli Takım'da 5 karşılaşmaya çıkarken 1 gol kaydetti.



SAVİC 6 HAFTA YOK

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic'in durumuyla ilgili açıklama yapıldı. 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildi. Oyuncunun, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Geri dönüşünün 6 haftayı bulması bekleniyor.