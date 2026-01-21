Fırtına’dan yerli operasyonu

Trabzonspor şu ana kadar kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu ile Mathias Lovik dışında yine forvet hattına ve sol kanada da yabancı oyuncu bakıyor.
Ancak takımdan resmi olarak ayrılmayan Sikan ve transferi henüz açıklanmayan Lovik dahil olmak üzere 17 yabancı var. Bu nedenle sezonu kapatan Edin Vişça'nın sözleşmesini askıya alacak. Sikan'ı Anderlecht'e gönderecek.
Ancak yine de kontenjanda yeteri kadar yer açamayan Trabzonspor, ciddi bir çözüm arayışı içerisine girdi. Daha önce de gündeme gelen F.Bahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve Hacken takımından Silas Sinan Andersen
için son kez girişim yapılacak. Oğuz'un F.Bahçe'de gerçekleşen transferlerden sonra süre alma şansının oldukça zorlaşması, Ahmed'in ise G.Saray'da forma istikrarı yakalayamaması nedeniyle ayrılık ihtimalleri oldukça güçlü.