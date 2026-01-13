Fırtına’nın yeni rotası Andersen

Trabzonspor'un, İsveç ekiplerinden Hacken forması giyen orta saha Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği ileri sürüldü. Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtiliyor.1.90 boyundaki Andersen'in; güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Karadeniz ekibinin orta saha planlamasında alternatif olarak değerlendirildiği kaydedildi.