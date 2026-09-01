Fırtına’nın yüzü gülmüyor

SALAH DAHA NE YAPSIN!

Muhammed Salah'ın, Amed SF karşısında Trabzonspor formasıyla 3. golünü kaydetti. Başakşehir maçında 2 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, dün de fileleri bularak skor katkısını sürdürdü. Salah'ın attığı 3 golün 2'sinde asisti yapan isim Muçi'ydi.



SAVİOLO ŞOKU

Trabzonspor'un Amed SF ile oynadığı karşılaşmada Noah Saviolo sakatlık yaşadı. Mücadelenin 32. dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlanan 22 yaşındaki oyuncu, bir süre kendisini denemesinin ardından oyuna devam edemedi. Bordo-mavili futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 34. dakikasında yerini Aral Şimşir'e bıraktı. Saviolo'nun sağlık durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.





'İNANILMAZ İŞLER BAŞARDIK'

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, takımının hırsına övgüde bulunarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sahada kaliteli oyunculardan oluşan bir takım vardı. Tek bir pozisyon haricinde çok iyi oynadık. Onana çok iyi toplar kurtardı. Geçen hafta yapamadıklarımızı bu karşılaşmada yaptık. İnanılmaz işler başardı oyuncularım. Yeni bir takımız. Adaptasyon gerekiyor. Birkaç hafta içinde çok daha iyi olacağız. 2-3 transfere daha ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



PENALTI KâBUSU!

Karadeniz ekibi, bu sezon şu ana kadar penaltılar konusunda çok ciddi sıkıntı yaşadı. Bordo-mavili takım; Avusturya kampındaki Al Sadd, Eintracht Frankfurt ve Göztepe hazırlık maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'nde Ferencvaros, Trendyol Süper Lig'de ise Kasımpaşa, Başakşehir ve son olarak Amed karşılaşmalarında kalesinde penaltı golleri gördü.



FABİNHO İLK KEZ

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta içerisinde kadrosuna kattığı Fabinho, takımla birlikte 4 antrenmana katıldıktan sonra Amed ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de çıktı. Karşılaşmada 59 dakika sahada kalan Brezilyalı tecrübeli futbolcu, 37 kez topla buluşurken yüzde 91 pas isabeti ile oynadı ve 2 ikili mücadele kazandı



AMED EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Trabzonspor, ligin yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez A takım düzeyinde kozlarını paylaştı. Sezonun ilk maçında sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup edip sonraki hafta deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenilen Diyarbakır ekibi, dün evinde Trabzonspor'u 2-1'lik skorla geçerek puanını 6 yapmayı başardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör