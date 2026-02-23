Fırtına’ya 3 dakika yetti

TRABZONSPOR, G.SARAY'IN YENİLDİĞİ HAFTADA ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI



ERNEST MUÇİ BİR BAŞKA!

Trabzonspor'da Ernest Muçi, yıldızını parlatmayı sürdürüyor. Augusto'nun golünün pasını veren Arnavut futbolcu, Süper Lig'de 13. haftadan bu yana son 11 maçta 13 gole (10 gol-3 asist) etkide bulundu. Tecrübeli oyuncu bordo-mavili formayla toplamda 13 gol-5 asistle 18 gollük katkı sağladı.





DEPLASMAN ONDAN SORULUR

Gaziantep'te beraberliği getiren Felipe Augusto, ligde 4 maç sonra ağları buldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 gol kaydeden Sambacı, kariyerinde Corinthians (2) ve Cercle Brugge'de (9) attığı toplam gol sayısını Trabzonspor'da yakaladı. Deplasmanda affetmeyen 22 yaşındaki futbolcu dış sahadaki 8. golünü kaydetti.



REKORA KOŞUYOR

Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Paul Onuachu, Gaziantep'i de boş geçmedi. Bordo-mavili takımın en skorer ismi olan Nijeryalı oyuncu, gol sayısını 17'e çıkartıp Başakşehir'li Shomurodov'u (16) geride bıraktı ve krallıkta zirveyi devraldı. Onuachu, 5 kez daha ağları sarsarsa 2021-22 sezonunda Genk'te ulaştığı en çok gol sayısını (21) geçerek rekor kırmış olacak.



FOLCARELLİ'DE BAĞ YARALANMASI

Trabzonspor'un orta sahasındaki dinamosu Folcarelli, 82. dakikada sakatlandı. Bir pozisyonda kendini yere bırakan Fransız oyuncu, sedyeyle kenara geldi. 26 yaşındaki futbolcunun ilk kontrolünde bağ yaralanması tespit edildi. Oluşan kanama ve ödemin soğuk tedaviye alındığı öğrenildi. Folcarelli, detaylı tetkikleri için bugün MR'a girecek.



PANTER KESİLDİ

GEÇEN hafta Fenerbahçe'den yediği hatalı gollerin ardından eleştirilerin odağına oturan ancak teknik heyetin ve takım arkadaşlarının sahip çıkıp moral aşıladığı kaleci Andre Onana, dün önemli müdahalelere imza attı. Kamerunlu file bekçisi, Gaizantep karşısında tam 6 kurtarış yapıp galibiyette kritik rol oynadı ve kendini affettirdi.