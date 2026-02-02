Fırtına’ya tanıdık isim

Trabzonspor, sol kanat transferi için yoğun çaba harcıyor. Nokta atışı bir takviye ile bu mevkideki sorunu çözmek isteyen bordo-mavililerde gündeme giren son isim Ganalı Joseph Paintsil oldu. MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un çalışma yaptığı kaydedildi. Onuachu'nun Belçika ekibi Genk'te birlikte forma giydiği futbolculardan olan Paintsil, 2020-21 sezonunda Türkiye'de Ankaragücü forması giymiş ve Süper Lig'de 33 maçta 11 gol kaydetmişti. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan deneyimli oyuncu fizik gücü ve hızıyla dikkat çekiyor.

TRABZON'UN KAPTANI KİM?

Trabzonspor'da Süper Lig'in 20 haftalık bölümünde takım kaptanlığı konusunda sürekli değişim yaşandı. Bordomavili takımda şu ana kadar tam 8 futbolcu, sahaya kaptan olarak çıktı. Karadeniz ekibinde pazubendi en fazla 8 maçla Savic takarken, Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır 4, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu ikişer, Visca, Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Onuachu da birer maçta kaptan olarak görev aldı.



BOGA 'JUVENTUS' YAPTI

Trabzonspor'un uzun süredir peşinde olduğu ve teknik direktör Fatih Tekke'nin, "Benim devre arasında en çok istediğim futbolcu o" diyerek işaret ettiği sol kanat oyuncusu Jeremie Boga, Nice'den Juventus'a transfer oldu. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu 5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda G.Saray'a rakip olan İtalyan ekibinin yolunu tuttu.