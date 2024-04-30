Formül hazır

Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşen takımı,Nijeryalı forvet, karşılaşma sonrası Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini bir kez daha belirtti. Ancak başkan Ertuğrul Doğan, bonservisle değil kiralama yoluyla bu transferi bitirmeleri gerektiğini hatırlattı. Doğan,dedi. Trabzonspor, Onuachu'nun yeniden kiralanması için Southampton kulübü ile görüşmelere başladı.Southampton, Ocak 2023'te 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği oyuncuyu, küme düştüğü için kiralık transferine sıcak bakmıştı. 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla Trabzonspor formasını giymeye başlayan 29 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 18 lig karşılaşmasında görev alabilmişti. Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paul Onuachu'nun, Southampton ile anlaşması 2026'da bitecek.TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek. Zorlu Center'da saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübün mevcut sezona dair değerlendirmeleri ve yeni dönem için belirlediği vizyon ile hedefleri ele alınacak.