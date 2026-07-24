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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Fulham'ın istediği Nwaiwu kampta

Fulham’ın istediği Nwaiwu kampta
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Trabzonspor'un genç stoperi Chibuike Nwaiwu ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İngiliz ekibi Fulham'ın transferi için üç farklı teklif yaptığı 22 yaşındaki stoper için bordo- mavililer net 30 milyon Euro rakamında diretmeye devam ediyor. Bu belirsiz süreçte Nwaiwu yurt dışı kampının kadrosuna dahil edildi. Takımla birlikte oldukça mutlu olan ve geçtiğimiz günlerde TS Club mağazalarından da geniş kapsamlı bir alışveriş yapan oyuncuyla ilgili kararın gelecek hafta başına kadar verilmesi bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Fulham'ın istediği Nwaiwu kampta
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