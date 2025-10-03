Hakem F.Bahçe’yı korudu

Trabzonspor'a Bastia'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile katılan Christ Inao Oulai, tek hayalinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kariyerindeki eksiğin bu başarı olduğunu ve şampiyonluğa Trabzonspor forması ile ulaşmak istediğini belirten 19 yaşındaki orta saha, sakatlığı ise kâbus gibi gördüğünü belirtti. F.Bahçe maçında yaşananlarla ilgili de konuşan Oulai, şöyle devam etti: "O maçtaki kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu."



ARTILARI EKSİLERİ

ARTI YÖNLERİ: "Dribbling yeteneğim, agresifliğim ve baskı altından rahat çıkabilmem."

EKSİK YÖNLERİ: "Maç içinde enerjimi çabuk tüketiyorum. Bunu aşmak için ekstra çalışıyorum."



OULAİ'NİN ENLERİ

NUMARA: 42 (Bastia'daki 4 ve akademideki 2'nin birleşimi) YEMEK: Afrika mutfağından Garba, Türkiye'de ise şehriyeli pilav RENK: Siyah Türkçe kelime: "Naber abi!" EN DİSİPLİNLİ: Edin Visca ŞAKACI: "Bouchouari ve ben!"

KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR

TRABZONSPOR ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de bugün 57. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 33 kez ile en çok kazanan Trabzonspor olurken sarı-kırmızılı takım ise 9 defa güldü. Trabzon'da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin 19'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor. Günün diğer maçında ise Antalyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor olacak. Her iki karşılaşma da 20.00'de başlayacak.