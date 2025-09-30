Hakemler bu ligin seviyesinde değil

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den gelen Stefan Savic, Türkiye'de ikinci sezonunu yaşıyor. Karadağlı savunmacı, kulüp dergisine verdiği röportajda çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Türk futbolunda inanılmaz paraların harcandığını belirten Savic, "Statlar yapılıyor, yıldız isimler geliyor, çok büyük bir yatırım var ama bazı maçlarda hakem yönetimlerinin ligin seviyesinde olmadığını net şekilde söyleyebilirim" dedi.

'VİNCİC GELDİ, KİMSEYİ KOLLAMADI'

Geçen sene Galatasaray- Fenerbahçe maçında Avrupalı bir hakemin (Slavko Vincic) yönetim sergilediğini hatırlatan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçı yönetirken hiç kimseye iyi davranmaya çalışmadan, o anda hangi karar alınması gerekiyorsa, adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranan bir yönetim gördük. Herkes hakemin kararlarını kabul etmişti. Bizim isteğimiz de bu. İster Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadında olsun, rakip kim olursa olsun hakemlerin adalet dağıtmaları, adaletli davranmaları. Bunu görmeyince de tepki oluyor zaten. Sonuç olarak bazı hakem kararlarının, ligin seviyesinin altında olduğunu söyleyebilirim."



ATLETİCO İLE TRABZON BENZER RUHTA

SAVİC, Trabzonspor ile Atletico Madrid'i bir tuttuğunu belirtip, "Gerek tarihi ve gerek başarıları açısından bu iki kulüp arasında büyük benzerlikler var. Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi bu aslında. Çünkü İspanya'da olduğum dönemde Real Madrid ve Barcelona gibi önemli kulüplere karşı mücadele eden ve birçok başarılar kazanan takımın bir parçasıydım. Burada da Trabzonspor, tarih boyunca İstanbul'un büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Anadolu'nun temsilcisi olarak mücadele etmiş ve bu rekabetten şampiyonluklar çıkarmış bir kulüp. Trabzonspor'un Atletico Madrid ile benzer bir ruh taşıdığını düşünüyorum" diye konuştu.



SAVİC'E GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 11'İ

Van der Sar Cafu - Vidic - Nesta - Maldini Ronaldinho - Zidane - Xavi - Messi Ronaldo Nazario - C.Ronaldo