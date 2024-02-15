Hasret bitiyor

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rabzonspor, Afrika Kupası'na gittikleri için son 8 maçta oynatamadığı Pepe ile Onuachu'ya kavuşuyor. Şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli Pepe ile finalde kaybeden Nijeryalı Onuachu yarın Türkiye'ye gelecek. İki futbolcunun pazar günkü Pendikspor karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.
90 DAKİKAYI ÇIKARABİLİR
Sezon başı kampında çapraz bağları kopan, geçen hafta Hatayspor karşılaşmasına 11'de başlayan Joaquin Fernandez, Hatayspor mücadelesinde 70. dakikada ağrıları olduğu için oyundan alınmıştı.
Futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Avcı'nın "Sakatlandırmadan devam ettirmek istiyoruz"
dediği oyuncunun 90 dakikayı çıkaracak duruma geldiği öğrenildi.