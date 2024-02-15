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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Hasret bitiyor

YUNUS EMRE SEL
Hasret bitiyor

Afrika Uluslar Kupası’nda final oynadıkları için izinli olan ve yarın dönecek iki futbolcunun, pazar günkü Pendikspor maçına 11’de başlaması bekleniyor. Ağrıları devam eden Fernandez’den de iyi haber geldi

Trabzonspor, Afrika Kupası'na gittikleri için son 8 maçta oynatamadığı Pepe ile Onuachu'ya kavuşuyor. Şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli Pepe ile finalde kaybeden Nijeryalı Onuachu yarın Türkiye'ye gelecek. İki futbolcunun pazar günkü Pendikspor karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.

90 DAKİKAYI ÇIKARABİLİR
Sezon başı kampında çapraz bağları kopan, geçen hafta Hatayspor karşılaşmasına 11'de başlayan Joaquin Fernandez, Hatayspor mücadelesinde 70. dakikada ağrıları olduğu için oyundan alınmıştı. Futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Avcı'nın "Sakatlandırmadan devam ettirmek istiyoruz" dediği oyuncunun 90 dakikayı çıkaracak duruma geldiği öğrenildi.
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