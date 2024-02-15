Hasret bitiyor

rabzonspor, Afrika Kupası'na gittikleri için son 8 maçta oynatamadığı Pepe ile Onuachu'ya kavuşuyor. Şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli Pepe ile finalde kaybeden Nijeryalı Onuachu yarın Türkiye'ye gelecek. İki futbolcunun pazar günkü Pendikspor karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.Sezon başı kampında çapraz bağları kopan, geçen hafta Hatayspor karşılaşmasına 11'de başlayan Joaquin Fernandez,Futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Avcı'nındediği oyuncunun 90 dakikayı çıkaracak duruma geldiği öğrenildi.