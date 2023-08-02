Hugo için ilk hamle

Bordo-mavili takımda başarılı bir dönem geçiren ancak ailevi nedenlerden dolayı Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, bir süre önce geri dönmek için yönetime haber yollamıştı.oyuncuyu 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Brezilya ekibi, ilk etapta bu kiralama önerisine olumsuz yanıt verdi. Trabzonspor'un Hugo için önümüzdeki günlerde yeni bir hamle yapma ihtimali bulunuyor.Trabzonspor formasıyla 99 maça çıkan Vitor Hugo, 8331 dakika süre aldı. Savunmada görev yapmasına rağmen takıma 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, Bahia'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı.