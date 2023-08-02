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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Hugo için ilk hamle

YUNUS EMRE SEL
Hugo için ilk hamle

Bordo-mavililer, Trabzon’a dönmek için haber yollayan Brezilyalı stoperin kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak bu öneri kabul görmedi

Bordo-mavili takımda başarılı bir dönem geçiren ancak ailevi nedenlerden dolayı Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, bir süre önce geri dönmek için yönetime haber yollamıştı. Trabzonspor cephesi ise üst üste gelen sakatlıklar sonrasında savunmada yaşanan sıkıntıdan dolayı stoper takviyesi kararı aldı ve yıldız futbolcunun kulübü Bahia'ya kiralama teklifinde bulundu. 32 yaşındaki oyuncuyu 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Brezilya ekibi, ilk etapta bu kiralama önerisine olumsuz yanıt verdi. Trabzonspor'un Hugo için önümüzdeki günlerde yeni bir hamle yapma ihtimali bulunuyor.

HÜCUMA DA DESTEK VERDI
Trabzonspor formasıyla 99 maça çıkan Vitor Hugo, 8331 dakika süre aldı. Savunmada görev yapmasına rağmen takıma 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, Bahia'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı.

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