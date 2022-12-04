İki farklı fırtına!

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı.O tarafta yokları oynamasına alıştığımız Trezeguet bile oldukça dinamikti.Ön alanda baskı dikkat çekici ama bunun tehlikeye dönüşmesi için gerekli hıza halen sahip değiller. Defanstan hızlı çıkışlarda Karadeniz ekibi, duraklamayı ve pas oyununu tercih etti.İkinci yarıda sahada boy gösteren bordo-mavili isimler birbirlerinden, farklı futbolculardı.O çeşitliliğe göre de kadro tercihleri… Bordo mavililerin kadro yapısına bakıldığında şu an için bu zor gözüküyor.