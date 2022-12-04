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Giriş Tarihi: 4.12.2022

İki farklı fırtına!

YUNUS EMRE SEL
İki farklı fırtına!

Hazırlık maçında Hull City’ye karşı Trezeguet ile öne geçen Trabzonspor, Ozan Tufan’ın penaltısıyla yakalandı. İlk yarıdaki etkili olan Fırtına, ikinci devrede değişikliklerle durdu!

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Peres'in dönüşü belli ki sağ kanada işlevsellik katacak. O tarafta yokları oynamasına alıştığımız Trezeguet bile oldukça dinamikti. Abdülkadir, özgür kaldıkça formunu yakalıyor gibiydi. Ön alanda baskı dikkat çekici ama bunun tehlikeye dönüşmesi için gerekli hıza halen sahip değiller. Defanstan hızlı çıkışlarda Karadeniz ekibi, duraklamayı ve pas oyununu tercih etti. Devre sonrası Trabzonspor oyuncu değişiklikleriyle sistem ve futbolcu yapısı arasındaki bağı bize gösterdi. İkinci yarıda sahada boy gösteren bordo-mavili isimler birbirlerinden, farklı futbolculardı. Onlar ayrı bir oyunun parçaları olabilirler. Dolayısıyla Trabzonspor sahadaki çeşitliliği oturtmak zorunda. O çeşitliliğe göre de kadro tercihleri… Bordo mavililerin kadro yapısına bakıldığında şu an için bu zor gözüküyor.

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İki farklı fırtına!
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