İki farklı fırtına!

Hazırlık maçında Hull City’ye karşı Trezeguet ile öne geçen Trabzonspor, Ozan Tufan’ın penaltısıyla yakalandı. İlk yarıdaki etkili olan Fırtına, ikinci devrede değişikliklerle durdu!
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Peres'in dönüşü belli ki sağkanada işlevsellik katacak. O tarafta yokları oynamasına alıştığımız Trezeguet bile oldukça dinamikti. Abdülkadir, özgürkaldıkça formunu yakalıyorgibiydi. Ön alanda baskı dikkat çekici ama bunun tehlikeye dönüşmesi için gerekli hıza halen sahip değiller. Defanstan hızlı çıkışlarda Karadeniz ekibi, duraklamayı ve pas oyununu tercih etti. Devre sonrası Trabzonsporoyuncu değişiklikleriyle sistemve futbolcu yapısı arasındakibağı bize gösterdi. İkinci yarıda sahada boy gösteren bordo-mavili isimler birbirlerinden, farklı futbolculardı. Onlarayrı bir oyunun parçalarıolabilirler. DolayısıylaTrabzonspor sahadakiçeşitliliği oturtmak zorunda. O çeşitliliğe göre de kadro tercihleri… Bordo mavililerin kadro yapısına bakıldığında şu an için bu zor gözüküyor.