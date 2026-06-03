İsak Vural için maliyet hesabı!

Transfere hızlı başlayan Trabzonspor
yerli rotasyonunu güçlendirmek için daha önce Fenerbahçe
altyapısında forma giyen 20 yaşındaki İsak Vural'ı listeye aldı. Geleceğe yönelik potansiyelli bir kadro kurmayı hedefleyen bordomavili kurmaylar, İsak için İtalyan ekibi Pisa'nın kapısını çaldı. Genç orta sahayı ucuza elden çıkarmak istemeyen Çizme ekibi, transfere adeta "duvar örmüş" durumda. Sözleşmesinde '35 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan İsak için tüm formüller masaya yatırılıyor. Geride bıraktığımız sezonda şanssız bir diz sakatlığı yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan yetenekli futbolcu, bu dezavantaja rağmen Serie A
'da Pisa formasıyla 15 maçta görev almayı başardı.