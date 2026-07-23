İskoç golcüden yeşil ışık!

Felipe Augusto
'nun Zenit'e transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor
'un gündemine bir süre önce İskoç santrfor Robbie Ure gelmişti. Bordo-mavililer, İsveç'inSirius takımında formagiyen 22 yaşındaki golcüiçin girişimlerini hızlandırdı
. İsveç basınından Fotboll Transfers'ın haberine göre; Fırtına, genç oyuncuda önemli aşamalar kaydetti. Ancak Robbie Ure'nindurumunu İtalyan'danGenoa ve Lecce ile Fransıztemsilcileri Lyon veNice'in yanı sıra Almanekibi Hoffenheim yakındantakip ediyor.
İsveç kulübünün, 2029'a kadar sözleşmesi devam eden başarılı golcü için yaklaşık 10 milyon Euro bonservisbedeli talep ettiği öğrenildi.
Ure de geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Eğerüst düzey bir ligden fırsatgelirse bunu değerlendirmemnormal"
ifadeleriyle transfer iddialarını güçlendirdi. Bu arada Trabzonspor'un, Girona forması giyen Ukraynalı santrforVladyslav Vanat'ı listesinealdığı öne sürüldü.
2030'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcünün piyasa değeri 15 milyon Euro civarında…
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Mete Efendioğlu - Editör