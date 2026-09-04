İşte o adaylar

Teknik direktör arayışında yabancı hocalara yönelen bordo-mavililerde Conceicao ve Vitor Pereira'dan sonra gündeme iki isim daha girdi; İspanyol Marcelino Garcia ile İngiliz çalıştırıcı Steven Gerrard… Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao ve Sevilla gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Marcelino şu anda kulüpsüz. Valencia ile İspanya Kral Kupası'nı, Villarreal'le UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Marcelino, Avrupa futbolundaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

İspanyol teknik adamın yıldız oyuncuların bulunduğu bir kadroyu yönetebilecek niteliğe sahip olması, adaylığını güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor. Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın sembol isimlerinden biri olan Gerrard ise teknik direktörlük kariyerinde Rangers ile İskoçya şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör