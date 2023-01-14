Karadeniz’de kritik randevu

Trabzonspor Teknik DirektörüBaşakşehir'i çalıştıran eski öğrencisi'nu bugün Karadeniz'de konuk edecek.Alanyaspor'a yenildikten sonra istifa sinyali veren Abdullah Avcı'ya, hafta içinde yönetimden 'Biz kendisine güveniyoruz, yola devam' kararı çıktı. Taraftarın ve yönetimin tam desteğiyle Başakşehir önündee boy gösterecek deneyimli teknik adamın,8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybetmesinin ardından evinde mağlup olmayanZirve mücadelesi veren 34 puanlı Başakşehir, ligde 4 maçtır yıkılmıyor.Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, aile olmanın öneminden bahsederek "Birlikte çok güzel şeyler başardık ve daha fazlasını başarabiliriz. Değişimi başlatmalıyız, bunu kendi evimizde yapacağız" diyerek futbolcularına güven aşıladı. Oyunculardan da olumlu tepkiler alan 59 yaşındaki isim, maça büyük önem veriyor.Zirve yolundaki önemli mücadelede bordo-mavili taraftarlar, yine takımlarına yoğun destek verecek. Tribünlerin büyük bir bölümünün dolacağı öğrenilirken, futbolseverler mücadele öncesinde ve anında teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek çıkacak. Bu arada Giresunspor maçını cezalı oldukları için izleyemeyen 25 bin taraftar, tribündeki yerlerini alabilecek.karşısındaTrabzonspor'dasakatlıkları sürenilecezalıolmayacak.Lisansı TFF'ye bildirilenPeres, 23 Nisan'dakiAdana Demir maçındanbu yana ilk kez 9 ay sonraLarsen'in yerine 11'de olacak.Stoperde Gbamin ileHugo formasını Bartra veDenswil'e bırakacak. OrtadaSiopis yerine Hamsik, forvetteUmut yerine sahaya MaxiGomez çıkacak.