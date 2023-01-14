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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Karadeniz’de kritik randevu

YUNUS EMRE SEL
Karadeniz’de kritik randevu

Hafta içinde yönetimden tam destek alan Trabzonspor’un hocası, Başakşehir’i yenerek yeni bir serinin fitilini ateşlemek ve evindeki yenilmezliğini 34 maça çıkarmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştıran eski öğrencisi Emre Belözoğlu'nu bugün Karadeniz'de konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Alanyaspor'a yenildikten sonra istifa sinyali veren Abdullah Avcı'ya, hafta içinde yönetimden 'Biz kendisine güveniyoruz, yola devam' kararı çıktı. Taraftarın ve yönetimin tam desteğiyle Başakşehir önündee boy gösterecek deneyimli teknik adamın, en büyük kozu sahasındaki yenilmezlik serisi… 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybetmesinin ardından evinde mağlup olmayan Avcı, rakibini eli boş gönderip yeni bir galibiyet serisinin fitilini yakmanın ve yenilmezligini 34 maça yükseltmenin peşinde. Zirve mücadelesi veren 34 puanlı Başakşehir, ligde 4 maçtır yıkılmıyor.

AVCI: BIRLIKTE BAŞARACAĞIZ
Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, aile olmanın öneminden bahsederek "Birlikte çok güzel şeyler başardık ve daha fazlasını başarabiliriz. Değişimi başlatmalıyız, bunu kendi evimizde yapacağız" diyerek futbolcularına güven aşıladı. Oyunculardan da olumlu tepkiler alan 59 yaşındaki isim, maça büyük önem veriyor.

TARAFTARLAR AKIN EDECEK
Zirve yolundaki önemli mücadelede bordo-mavili taraftarlar, yine takımlarına yoğun destek verecek. Tribünlerin büyük bir bölümünün dolacağı öğrenilirken, futbolseverler mücadele öncesinde ve anında teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek çıkacak. Bu arada Giresunspor maçını cezalı oldukları için izleyemeyen 25 bin taraftar, tribündeki yerlerini alabilecek.

PERES 9 AY SONRA SAHADA
BAŞAKŞEHİR karşısında Trabzonspor'da sakatlıkları süren Visca, Dorukhan, Serkan ile cezalı Hugo olmayacak. Lisansı TFF'ye bildirilen Peres, 23 Nisan'daki Adana Demir maçından bu yana ilk kez 9 ay sonra Larsen'in yerine 11'de olacak. Stoperde Gbamin ile Hugo formasını Bartra ve Denswil'e bırakacak. Ortada Siopis yerine Hamsik, forvette Umut yerine sahaya Maxi Gomez çıkacak.

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Karadeniz’de kritik randevu
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