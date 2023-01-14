Karadeniz’de kritik randevu

Hafta içinde yönetimden tam destek alan Trabzonspor’un hocası, Başakşehir’i yenerek yeni bir serinin fitilini ateşlemek ve evindeki yenilmezliğini 34 maça çıkarmak istiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştıran eski öğrencisi Emre Belözoğlu'nu bugün Karadeniz'de konuk edecek. Şenol Güneş SporKompleksi'nde saat 19.00'dabaşlayacak karşılaşmada hakemAli Şansalan düdük çalacak. Alanyaspor'a yenildikten sonra istifa sinyali veren Abdullah Avcı'ya, hafta içinde yönetimden 'Biz kendisine güveniyoruz, yola devam' kararı çıktı. Taraftarın ve yönetimin tam desteğiyle Başakşehir önündee boy gösterecek deneyimli teknik adamın, en büyük kozusahasındaki yenilmezlikserisi… 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybetmesinin ardından evinde mağlup olmayan Avcı, rakibini eli boşgönderip yeni bir galibiyetserisinin fitilini yakmanınve yenilmezligini34 maça yükseltmeninpeşinde. Zirve mücadelesi veren 34 puanlı Başakşehir, ligde 4 maçtır yıkılmıyor.
AVCI: BIRLIKTE BAŞARACAĞIZ
Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, aile olmanın öneminden bahsederek "Birlikte çok güzel şeyler başardık ve daha fazlasını başarabiliriz. Değişimi başlatmalıyız, bunu kendi evimizde yapacağız" diyerek futbolcularına güven aşıladı. Oyunculardan da olumlu tepkiler alan 59 yaşındaki isim, maça büyük önem veriyor.
TARAFTARLAR AKIN EDECEK
Zirve yolundaki önemli mücadelede bordo-mavili taraftarlar, yine takımlarına yoğun destek verecek. Tribünlerin büyük bir bölümünün dolacağı öğrenilirken, futbolseverler mücadele öncesinde ve anında teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek çıkacak. Bu arada Giresunspor maçını cezalı oldukları için izleyemeyen 25 bin taraftar, tribündeki yerlerini alabilecek.
PERES 9 AY SONRA SAHADA BAŞAKŞEHİRkarşısındaTrabzonspor'dasakatlıkları süren Visca,Dorukhan, Serkan ilecezalı Hugo olmayacak.Lisansı TFF'ye bildirilenPeres, 23 Nisan'dakiAdana Demir maçındanbu yana ilk kez 9 ay sonraLarsen'in yerine 11'de olacak.Stoperde Gbamin ileHugo formasını Bartra veDenswil'e bırakacak. OrtadaSiopis yerine Hamsik, forvetteUmut yerine sahaya MaxiGomez çıkacak.