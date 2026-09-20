Karadeniz’de Salah tsunamisi

'İNANILMAZ MUTLUYUM'

Ligde ilk sınavında Kasımpaşa'yı avlayan Saviolo, dün de coşturdu. 7'nci karşılaşmasında ikinci golünü Galatasaray'a atan 22 yaşındaki kanat, transferinin hakkını verdi. Maç sonu da "Böyle devam etmeliyiz. İnanılmaz mutluyum" diye konuştu.



YENİ KRAL MISIRLI!

Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray karşısında da coştu. İlk 45 dakikada Aslan'a 2 gol-1 asist yapan, ikinci devrede de ağları 1 kez daha bulan Mısırlı süper star, hat-trick yaptı. Osimhen (G.Saray) ile Orban'ı (Amed) geride bırakan Salah, gol sayısını 7 yaptı ve Süper Lig'de krallık yarışında zirveye çıktı. Salah ayrıca, 2000-2001'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.





PRİM ADAM BAŞI 1.5 MİLYON TL

Trabzonspor'da Galatasaray galibiyeti hem maddi hem de manevi olarak büyük moral kaynağı oldu. Bordo-mavili yönetim kurulu, galibiyet primini kişi başı 1.5 milyon TL olarak belirledi. Bütün futbolcular ve teknik kadro, bu rakamı alacak.



MELİH 5. VİTESTE

90 dakika sahada kalan Trabzonspor'un orta sahadaki dinamosu Melih Kabasakal, G.Saraylı oyuncuları adeta süpürdü. Karşılaşmayı 1 başarılı top kapma, yüzde 91 pas yüzdesi, 2 top uzaklaştırma, 2 engellenen şut, 5 top kazanma karnesiyle tamamladı.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör