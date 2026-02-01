Karlsbakk fırtına’yı bekliyor

Transfer sezonun bitimine 6 gün kala Trabzonspor'da belirsizlik devam ediyor. Yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan bordo-mavililer, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'ı bekletiyor. Şu an 16 yabancı oyuncusu bulunan Karadeniz ekibi, Edin Vişça'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Olaigbe'nin, Konyaspor'a gidişinin kesinleşmesi durumunda sayı 14'e düşecek.

SOL BEK VE ORTA SAHA DA ARIYOR

Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda. Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan yönetim, oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya. Kalan altı gün içerisinde bir yandan oyuncularla yolların ayrılması, bir yandan da transfer yapılması için çaba harcanacak.

ZENIT'TEN YENİ TEKLİF

Trabzonspor'da bu sezon çıktığı 22 maçta 10 gol atmayı başaran Felipe Augusto'yu isteyen Zenit, 10 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak bu rakam yeterli bulunmamıştı. Rus ekibinin yeniden kulübün kapısını çalarak sözleşmeye 4.5 milyon Euro'ya kadar bonus maddesi eklediği, ayrıca 21 yaşındaki oyuncunun ilerideki satışından yüzde 15 pay önerdiği aktarıldı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi