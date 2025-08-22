Kırmızı şok!

B
ordo-mavili takımın 5 yıllık imza attırdığı Christ Inao Oulai'den kötü haber geldi. 19 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Bastia, Oulai'ye Fransa Profesyonel Futbol Ligi tarafından 4 maç ceza verildiğini açıkladı. FIFA kuralları gereği söz konusu karar TFF'ye iletilirse, Oulai ligdeki 4 karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
Trabzonspor yönetimi, cezanın ardından Bastia ile iletişime geçti. Fransız ekibinden itiraz sürecini işletmesini talep etti. Eğer itirazda indirim çıkmazsa, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, 4 maçı kaçıracak. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, kararı henüz resmi olarak TFF'ye iletmedi. Oulai'nin, gol atan rakip futbolcuya müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördüğü bildirildi.
'nden daha agresif bir lig olduğuna değinen Olaigbe, Fatih Tekke'den çok şeyler öğrendiğini söyledi.