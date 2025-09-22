Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Konuşmalar yayınlanacak
Giriş Tarihi: 22.9.2025

Arda Kardeşler’in fahiş hataya neden olduğu kararda direkt inisiyatif alarak mı pozisyonu durdurduğu, yoksa 4. hakem veya VAR’dan bir uyarı mı aldığı konusu TFF’de araştırıldı. Hakemlerin aralarında yaptığı konuşmalar tüm ayrıntıları ile kamuoyuna duyurulacak

YUNUS EMRE SEL
Türk futbolunda kangren haline gelen hakem kararları ve akabinde yaşanan tartışmalarda dün yeni bir perde açıldı. Hakem Arda Kardeşler'in, Trabzonspor- Gaziantep maçındaki fahiş hatası sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, kriz masası kurdu. Dün gece geç saatlerde kurmaylarıyla birlikte bir toplantı yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bu pozisyonun açıklamasını istedi ve böyle bir hatanın asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Karşılaşmadaki hakem kararları da masada değerlendirmeye alındı.

BİLİNÇLİ BİR OPERASYON MU VAR!
Maçın sonucunu belirleyecek söz konusu pozisyonda hakem Arda Kardeşler'in inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa, yan hakemlerden veya 4. hakemden bir uyarı mı aldığı konusu gündeme geldi. Ya da VAR'dan mı bir müdahale geldiği konusu araştırılırken, hakemlerin aralarında yaptıkları konuşmalar tüm ayrıntılarıyla yayınlanacak ve kamuoyuna duyurulacak.


FIRTINA KOPARAN O AN!
TRABZONSPOR'UN, evinde Gaziantep ile oynadığı maçın 65. dakikasında Augusto'nun oyunu hızlı başlatmak istemesine önce izin veren Kardeşler, birkaç saniye sonra kararı değiştirerek pozisyonu iptal etmiş Visca'nın gole gitmesine engel olmuştu.

