Korkuyorsan burası yanlış yer!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, sözleşmeye imza atar atmaz hırsının altını çizip G.Saray maçını kazanmak istediğini söyledi. Alman teknik adam, "Benim felsefem az laf çok iş" derken şu sözleri kullandı: "Büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız burası yanlış yerdir. Herhangi bir korkum yok! Adım adım gitmek gerekir. Önce savunma sonra hücum. Önümüzdeki sınav için çok vakit yok, kısa zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Galibiyeti getirecek oyuncuları kullanmak zorundayız. Harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Birçok kez buraya geldim, ilk kez benim yanımda olacaklar. Ne kadar harika bir atmosfer olduğunu biliyorum. Süper Lig'e yeni gelen birisi değilim. Tutkuyu biliyorum. Tanımak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Zaten buradaydım, geri döndüm. Tarihi, hırsları büyük olan Trabzonspor gibi kulüpten teklif alırsanız hemen kabul edersiniz. Baskının, hedeflerin büyük olduğunun farkındayım. Böyle de olmak zorunda. Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim."





SALAH'I SERBEST BIRAKACAĞIM

"Salah ile konuştum. Salah seviyesinde, dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız vardır. Hücumda ona serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir. Salah'ın savunmaya yardımı, burada başarılı olmayı ne kadar istediğini gösteriyor."





1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Bordo-mavililer, 2 yıllık anlaşmanın detaylarını da açıkladı. Thomas Reis'in eski kulübü Ludogorets'e 900 bin Euro fesih bedeli ödendiği duyuruldu. Alman çalıştırıcı, bu sezon 1 milyon Euro, gelecek sezon ise 1.2 milyon Euro garanti ücret alacak...





ERGIN KELEŞ KALDI YILDIZ GÖREVE GELDI

THOMAS Reis ile birlikte teknik heyet de değişiyor. Hüseyin Çimşir ve Metin Aktaş yeni dönemde yer almazken, Ergin Keleş görevine devam edecek. Yardımcı antrenörler Tom Lokhoff ve Danijel Zenkovic görev başı yaparken, atletik performans biriminin başına Fatih Yıldız getirildi. Yıldız, aktif olarak görev yaptığı Samsunspor'dan da istifa etti. Yabancı kaleci antrenörünün yanı sıra yabancı yardımcı hocalar da gelecek.



HÜSEYİN ÇİMŞİR AKADEMİNİN BAŞINA

TRABZONSPOR'DA Hüseyin Çimşir'in yeni görevi netleşiyor. Önceki gün Başkan Ertuğrul Doğan, 47 yaşındaki ismin için akademinin başına geçmesi veya scout ekibine dahil olması gibi planlamaların konuşulduğunu açıklamıştı. Yapılan görüşmede, Çimşir'in geniş yetkilerle birlikte futbol akademisinin başına geçmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör