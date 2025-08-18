Kralların düellosu!

Sezona 1-0'lık Kocaelispor galibiyetiyle başlayan ve iki yılın aradan sonra ilk iki maçını kazanmanın hesaplarını yapan Trabzonspor bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu maç bordo-mavili formayla 'Kral' unvanını almış iki efsane ismi de karşı karşıya getirecek. 1995-96'da 25 golle zirveyi gören Şota Alvaradze, 2004-05'te 31 golle bu başarıyı tekrarlayan Fatih Tekke'nin takımı karşısında puan ya da puanlar almanın hesabında. Şota'nın takımı ilk hafta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

NWAKAEME YERİNE AUGUSTO FORMAYA YAKIN

Trabzonspor'da sakatlığı ile hesapları bozan Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Baniya, Onuralp ve Cihan Çanak da forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa deplasmanında daha net bir şekilde sonuca gitmek ve daha iyi bir oyun ortaya koymak istiyor. Ancak Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Nwakaeme'nin yokluğunda bu bölgede hangi oyuncunun görev yapacağı konusu ise belirsizlik içeriyor. Yeni transferlerden Augusto bu bölgede formaya en yakın isim olurken, Ozan Tufan ve Cham ise formaya talip olan diğer iki oyuncu olarak dikkat çekiyor.

SON 3 SEZONDA 1 KEZ KAZANDI!

TRABZONSPOR, İstanbul'da oynanan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordomavililer deplasmanda 28 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. Son üç sezonda oynanan 6 maçın yalnızca 1'ini Trabzonspor kazandı. Bu periyotta 2 maçı Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere bitti.

KAMPANYAYA BÜYÜK DESTEK

KART kampanyasına ilk desteği Başkan Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 61 kart alarak 305 bin Euro katkıda bulundu. Yönetim Kurulu üyeleri de 210 kart ile 1 milyon 50 bin Euro destek sundu. Şu ana kadar satılan Black Card miktarı 2 milyon 715 bin Euro olurken, yönetim kurulu birçok işadamının hala bu konuya karşı sessiz kalmasını kulübe karşı duyarsızlık olarak nitelendirdi.