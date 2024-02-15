Lahtimi kalıyor

sezon başında kiralık olarak ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gönderdiği100 bin Euro bedelle kiralanan oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmişti. Fas kulübü,Lahtimi kulübünün şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer alırken opsiyon maddesinin devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor