Lider arıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'e yaptığı tarihi başlangıçla gündemdeyken, bordo-mavili takımda yeni sezon için en önemli problemin lider oyuncu eksikliği olduğu göze çarptı. Özellikle orta sahada takımın organizasyonlarını şekillendirecek tecrübeli bir isim arayan bordo-mavililer, şimdiye kadar görüştüğü birçok isimden istediği sonucu alamadı. Fırtına'da sakatlıktan yeni dönen isimlerin henüz tam hazır olmaması, hücum hattında final paslarında yaşanan sorunlar da göze çarptı. Teknik direktör Fatih Tekke, "Çocukların tedirginlikleri var, lider oyuncuya ihtiyacımız olduğu açık" vurgusunu yapmıştı. Yönetim, fırsat oyuncu transferlerini ciddi şekilde takip ederken, tecrübeli teknik adam da merkez orta saha ve ofansif orta saha bölgesi için oyuncu izlemelerini sürdürüyor. Bu arada transfer planlamasında yabancı futbolcu kontenjanının boşaltılması da önemli bir belirleyici etken olacak.



39 YIL SONRA BİR İLK!

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasını gol yemeden tamamlayan Trabzonspor, 39 sezon sonra kalesini kapatmayı başardı. Bordo-mavililer, en son 1986-87 sezonunun ilk 3 haftasında aynı başarıyı sergilemişti. Söz konusu dönemde Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden, Gençlerbirliği ile kendi evinde, İstanbul'da ise Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, o sezonun ardından ilk kez kalesinde ilk 3 hafta gol görmedi.