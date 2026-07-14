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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Lovik gitti, Nwaiwu ve Oulai kıskaçta!

Lovik gitti, Nwaiwu ve Oulai kıskaçta!
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Trabzonspor, Norveçli sol beki Mathias Lovik ile yollarını ayırdığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, ülkesinin takımlarından Molde'ye satıldı. KAP'a yapılan bildirimde, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ve Molde'den 2.5 milyon Euro net, 1.9 milyon Euro da şarta bağlı bonus alınacağı duyuruldu. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu aktarıldı. Öte yandan Fiorentina, Oulai için Trabzonspor'un kapısını aşındırıyor. Fulham da Nwaiwu için son bir teklif daha yaptı ve bordo-mavililerden kesin bir cevap istedi Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZONSPOR #MATHİAS LOVİK

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Lovik gitti, Nwaiwu ve Oulai kıskaçta!
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