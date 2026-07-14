Lovik gitti, Nwaiwu ve Oulai kıskaçta!

Trabzonspor
, Norveçli sol beki Mathias Lovik
ile yollarını ayırdığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, ülkesinin takımlarından Molde'ye satıldı. KAP'a yapılan bildirimde, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ve Molde'den 2.5 milyon Euro net, 1.9 milyon Euro da şarta bağlı bonus alınacağı
duyuruldu. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu aktarıldı. Öte yandan Fiorentina, Oulai için Trabzonspor
'un kapısını aşındırıyor. Fulham da Nwaiwu için son bir teklif daha yaptı ve bordo-mavililerden kesin bir cevap istedi