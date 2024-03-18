Maç bitti saha karıştı

Maç boyunca sahaya yağan yabancı maddelerle tansiyonu yükselen karşılaşmada son düdükle birlikte Trabzonspor'un stadı karıştı.Bir anda sahaya dalan bordomavili futbolseverler, konuk takım oyuncularının üzerine doğru koştu.Sarılacivertli futbolcular soyunma odasına doğru kaçsa da bazı oyuncuların darbelere maruz kaldığı öğrenildi.Bazı taraftarların ellerinde direkler ve yerinden çıkardıkları koltuklarla yeşil zeminde gezdikleri görüldü. F.Bahçeli futbolcular da kendilerini koruyarak taraftarlarla kavga etti.F.Bahçeli Oosterwolde'nin tribünlere yaptığı bu hareket, sosyal medyada olayların başlangıcı olarak yorumlandı.Trabzonspor cephesi, F.Bahçe'nin Batshuayi ile bulduğu üçüncü golden önce Oosterwolde'nin Umut Bozok'a faul yaptığı itirazında bulundu. Ancak VAR'dan pozisyon için bir uyarı gelmedi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada bu duruma sert tepki gösterdi.Trabzonspor'da dün sonradan oyuna giren ve müthiş bir frikik golü atan Enis Bardhi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Makedon futbolcu, "Bu provokasyonları hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Bu yaşanan manzara benim daha önce hiç yaşamadığım bir manzara. Maçın sonunda kutlama yaparken insanları provoke etmeye çalıştılar.Hakem onu neden vermedi bilmiyorum ama çok net bir faul var" dedi.TÜRKIYE Futbol Federasyonu, olayların sorumlularına gereken cezanın verileceğini açıkladı. Temsilciler ve devlet yetkilileri ile iletişim halinde olduklarını belirten TFF, şu ifadeleri kullandı: "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak "Sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı.Trabzonspor Kulübü sosyal medyadan, "Şapkadan çıkan tavşan" paylaşımıyla, F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki'nin maç öncesi yaptığı açıklamalara gönderme yaparak, hakem Meler'e tepki gösterdi.